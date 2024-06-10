Реконтсрукция критической инфраструктуры в Одесской области: тендеры на надзор

Группа людей изучает проект. Фото: Freepik

В Одесской области планируют провести реконструкцию двух объектов критической инфраструктуры, соответствующие закупки уже провели. Однако только за надзор, чтобы реализация отвечала проекту, потратят более пяти миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление аукциона по надзору. Фото: скриншот

Детали закупок

Заказчиком в двух случаях выступила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, которая и оценила услуги по авторскому надзору на объектах критической инфраструктуры в 2 461 292,35 гривен и в 3 125 235,04 гривен. Общая сумма двух тендеров составила 5 586 527,39 гривен.

Объявление аукциона по надзору. Фото: скриншот

Закупка была произведена без использования электронной системы, победителем в обоих случаях стало ООО "НПП Укрэкспертпроект", предложения которого совпадали с указанными объявленными суммами.

Что должен сделать подрядчик

Задачей победителя является:

контроль за визуальным соответствием проекта и реализации;

разработка рабочей документации;

предоставление предложений об устранении отклонений в случае таковых.

Однако авторский надзор не включает слежку за сроками и качеством выполнения строительно-ремонтных работ.

Другие тендеры в Одесской области

Мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать трубу котельной "Северная-2", которая упала в прошлом году из-за непогоды. Стоимость услуг оценили более чем в 64 миллиона гривен. Соответствующую закупку объявило Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы".

Также компании "Ростдорстрой" суд отказал в разблокировании подряда по ремонту и стабилизации аварийной дамбы Хаджибейского лимана. Объект находится в критическом состоянии, ведь во время непогоды почти каждый раз вода поднимается до критической отметки.