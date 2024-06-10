Реконтсрукция критической инфраструктуры в Одесской области: тендеры на надзор

В Одесской области потратят более 5 миллионов гривен на смотрителя за ремонтом — Prozorro
В Одесской области планируют провести реконструкцию двух объектов критической инфраструктуры, соответствующие закупки уже провели. Однако только за надзор, чтобы реализация отвечала проекту, потратят более пяти миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Детали закупок
Заказчиком в двух случаях выступила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, которая и оценила услуги по авторскому надзору на объектах критической инфраструктуры в 2 461 292,35 гривен и в 3 125 235,04 гривен. Общая сумма двух тендеров составила 5 586 527,39 гривен.
Закупка была произведена без использования электронной системы, победителем в обоих случаях стало ООО "НПП Укрэкспертпроект", предложения которого совпадали с указанными объявленными суммами.
Что должен сделать подрядчик
Задачей победителя является:
- контроль за визуальным соответствием проекта и реализации;
- разработка рабочей документации;
- предоставление предложений об устранении отклонений в случае таковых.
Однако авторский надзор не включает слежку за сроками и качеством выполнения строительно-ремонтных работ.
Другие тендеры в Одесской области
Мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать трубу котельной "Северная-2", которая упала в прошлом году из-за непогоды. Стоимость услуг оценили более чем в 64 миллиона гривен. Соответствующую закупку объявило Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы".
Также компании "Ростдорстрой" суд отказал в разблокировании подряда по ремонту и стабилизации аварийной дамбы Хаджибейского лимана. Объект находится в критическом состоянии, ведь во время непогоды почти каждый раз вода поднимается до критической отметки.
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