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В Одесской области потратят более 5 миллионов гривен на смотрителя за ремонтом — Prozorro

10 июня 2024 14:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Реконтсрукция критической инфраструктуры в Одесской области: тендеры на надзор
Группа людей изучает проект. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области планируют провести реконструкцию двух объектов критической инфраструктуры, соответствующие закупки уже провели. Однако только за надзор, чтобы реализация отвечала проекту, потратят более пяти миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление аукциона по надзору. Фото: скриншот

Детали закупок

Заказчиком в двух случаях выступила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, которая и оценила услуги по авторскому надзору на объектах критической инфраструктуры в 2 461 292,35 гривен и в 3 125 235,04 гривен. Общая сумма двух тендеров составила 5 586 527,39 гривен.

Присмотр за ремонтом на 3 миллиона
Объявление аукциона по надзору. Фото: скриншот

Закупка была произведена без использования электронной системы, победителем в обоих случаях стало ООО "НПП Укрэкспертпроект", предложения которого совпадали с указанными объявленными суммами.

Что должен сделать подрядчик

Задачей победителя является:

  • контроль за визуальным соответствием проекта и реализации;
  • разработка рабочей документации;
  • предоставление предложений об устранении отклонений в случае таковых.

Однако авторский надзор не включает слежку за сроками и качеством выполнения строительно-ремонтных работ.

Другие тендеры в Одесской области

Мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать трубу котельной "Северная-2", которая упала в прошлом году из-за непогоды. Стоимость услуг оценили более чем в 64 миллиона гривен. Соответствующую закупку объявило Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы".

Также компании "Ростдорстрой" суд отказал в разблокировании подряда по ремонту и стабилизации аварийной дамбы Хаджибейского лимана. Объект находится в критическом состоянии, ведь во время непогоды почти каждый раз вода поднимается до критической отметки.

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