Понад 60 мільйонів гривень планують виділити на ремонт труби котельні в Одесі

Зруйнована труба котельні в Одесі. Фото: Суспільне

В Одесі планують відремонтувати трубу котельні "Північна-2", яка впала минулого року через негоду. Вартість послуг оцінили у понад 64 мільйони гривень. Відповідну закупівлю оголосило Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси".

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Гроші витратять на реконструкцію димової труби та газоходів районної котельні. Пропозиції від учасників прийматимуть до 14 червня, у цей ж день проведуть аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Роботи мають бути виконані до 1 листопада 2024 року. Загальна сума закупівлі становить 64 157 410 гривень.

Що планують зробити

У тендерній документації зазначено більше 100 видів робіт. Основні з них включають:

Улаштування фундаментів;

встановлення майданчиків для обслуговування

устаткування та трубопроводів;

монтаж димової труби та витяжних труб;

монтаж зовнішніх газоходів;

проведення теплової ізоляції газоходів та димової труби;

встановлення сигнального освітлення, блискавкозахисту;

благоустрій прилеглих територій з посівом газонів.

Нагадаємо, що унаслідок сильного вітру на одній з котелень в Одесі великої потужності сталася аварія — впала труба заввишки понад 100 метрів.



Внаслідок аварії без опалення залишилося 246 багатоквартирних будинків — це близько120 тисяч мешканців. Також без тепла були 25 освітніх та медичних закладів.



Також ми писали, що управління капбудівництва Одеської міської ради розмістило тендер на улаштування модульної котельні на території Міської клінічної лікарні №1, більше відомої як "Єврейська лікарня". Загалом роботи у медзакладі на вул. М'ясоїдівська, 32 оцінені у понад 30 мільйонів гривень.