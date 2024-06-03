Более 60 миллионов гривен планируют выделить на ремонт трубы котельной в Одессе

Разрушенная труба котельной в Одессе. Фото: Суспільне

В Одессе планируют отремонтировать трубу котельной "Северная-2", которая упала в прошлом году из-за непогоды. Стоимость услуг оценили более чем в 64 миллиона гривен. Соответствующую закупку объявило Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы".

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявления аукциона. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Деньги потратят на реконструкцию дымовой трубы и газоходов районной котельной. Предложения от участников будут принимать до 14 июня, в этот же день будет проведен аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2024 года. Общая сумма закупки составляет 64 157 410 гривен.

Что планируют сделать

В тендерной документации отмечено более 100 видов работ. Основные из них включают в себя:

устройство фундаментов;

установка площадок для обслуживания оборудования и трубопроводов;

монтаж дымовой трубы и вытяжных труб;

монтаж внешних газоходов;

проведение тепловой изоляции газоходов и дымовой трубы;

установка сигнального освещения, молниезащиты;

благоустройство близлежащих территорий с посевом газонов.

Напомним, что в результате сильного ветра на одной из котельных в Одессе большой мощности произошла авария — упала труба высотой более 100 метров.



В результате аварии без отопления осталось 246 многоквартирных домов — это около 120 тысяч жителей. Также без тепла было 25 образовательных и медицинских учреждений.



Также мы писали, что управление капстроительства Одесского городского совета разместило тендер на устройство модульной котельной на территории Городской клинической больницы №1, больше известной как "Еврейская больница". В общей сложности работы в медучреждении на ул. Мясоедовская, 32 оценены более чем в 30 миллионов гривен.