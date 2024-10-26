Смертельна аварія на Одещині — водій не впорався з керуванням

Поліцейська машина на місці аварії. Фото: Нацполіція

В Одеській області сталася смертельна аварія. Між селами Ройлянка та Стара Царичанка, 36-річний водій не впорався з керуванням та загинув.

Про це у суботу, 26 жовтня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі аварії

Відомо, що житель Болградського району, рухаючись на автомобілі "Honda", не впорався з керуванням. Транспортний засіб виїхав з дороги й в’їхав у земляний насип. Від отриманих травм водій загинув на місці. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. Слідство триває під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури, а поліцейські працюють над встановленням усіх обставин події.

Кого покарають за смерть автомобіліста

У поліції повідомили, що слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, що стосується порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого.

Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та бути особливо уважними на дорозі, особливо у темну пору доби.

Нагадаємо, в Арцизькій громаді сталася аварія за участю неповнолітнього мотоцикліста та 73-річного водія легковика. Троє підлітків госпіталізовано. Також ми писали, що жителю Теплодару загрожує до п'яти років в’язниці за викрадення мопеда.