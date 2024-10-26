Смертельная авария в Одесской области — водитель не справился с управлением

Полицейский автомобиль на месте аварии. Фото: Нацполиция

В Одесской области произошла смертельная авария. Между селами Ройлянка и Старая Царичанка, 36-летний водитель не справился с управлением и погиб.

Об этом в субботу, 26 октября, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали аварии

Известно, что житель Болградского района, двигаясь на автомобиле "Honda", не справился с управлением. Транспортное средство выехало с дороги и въехало в земляную насыпь. От полученных травм водитель скончался на месте. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следствие продолжается под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры, а полицейские работают над установлением всех обстоятельств происшествия.

Кого накажут за смерть автомобилиста

В полиции сообщили, что следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, что касается нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего.

Правоохранители призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными на дороге, особенно в темное время суток.

Напомним, в Арцизской громаде произошла авария с участием несовершеннолетнего мотоциклиста и 73-летнего водителя легковушки. Трое подростков госпитализированы. Также мы писали, что жителю Теплодара грозит до пяти лет тюрьмы за похищение мопеда.