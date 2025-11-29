Зариблення Дністровського лиману в Одеській області

Зариблення Дністровського лиману. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

На Одещині у Дністровський лиман вселили тисячі мальків. Відновлення водних ресурсів вперше за 13 років профінансували коштом аукціонних надходжень. У водойму вселили молодь рослиноїдних риб, що мають відновити природний баланс лиману.

Про це повідомив Одеський рибоохоронний патруль

Державне зариблення вперше профінансували з аукціонів

За їхніми даними, це перше державне зариблення Дністровського лиману з 2012 року. У 2022 році водойму також поповнювали рибою, однак тоді це робили за кошти користувачів водних біоресурсів та у значно менших обсягах.

Цього разу фінансування надійшло з державного бюджету, завдяки збільшенню стартової ціни на аукціонах з продажу права на укладання договорів на спеціальне використання водних біоресурсів. Це дозволило частину доходів держави спрямувати безпосередньо на відновлення природних ресурсів.

Яких риб вселили в Дністровський лиман

До лиману вселили партії молоді рослиноїдних риб. Ці види природним чином стримують надмірний розвиток водоростей, покращують циркуляцію води й підтримують екологічну рівновагу.

До Дністровського лиману вселено:

товстолоб — 14 100 кг (429 455 екземплярів);

сазан (короп) — 11 350 кг (384 704 екземпляри);

білий амур — 3 320 кг (99 401 екземпляр).

Нагадаємо, з 1 грудня 2025 року на більшості водойм України почнуть діяти оновлені правила риболовлі.