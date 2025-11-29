Відео
Головна Одеса На Одещині вперше за 13 років коштом держави зарибнили лиман

На Одещині вперше за 13 років коштом держави зарибнили лиман

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 12:09
Зариблення Дністровського лиману в Одеській області
Зариблення Дністровського лиману. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

На Одещині у Дністровський лиман вселили тисячі мальків. Відновлення водних ресурсів вперше за 13 років профінансували коштом аукціонних надходжень. У водойму вселили молодь рослиноїдних риб, що мають відновити природний баланс лиману.

Про це повідомив Одеський рибоохоронний патруль

Читайте також:

Державне зариблення вперше профінансували з аукціонів

За їхніми даними, це перше державне зариблення Дністровського лиману з 2012 року. У 2022 році водойму також поповнювали рибою, однак тоді це робили за кошти користувачів водних біоресурсів та у значно менших обсягах.

Цього разу фінансування надійшло з державного бюджету, завдяки збільшенню стартової ціни на аукціонах з продажу права на укладання договорів на спеціальне використання водних біоресурсів. Це дозволило частину доходів держави спрямувати безпосередньо на відновлення природних ресурсів.

Яких риб вселили в Дністровський лиман

До лиману вселили партії молоді рослиноїдних риб. Ці види природним чином стримують надмірний розвиток водоростей, покращують циркуляцію води й підтримують екологічну рівновагу.

До Дністровського лиману вселено:

  • товстолоб — 14 100 кг (429 455 екземплярів);
  • сазан (короп) — 11 350 кг (384 704 екземпляри);
  • білий амур — 3 320 кг (99 401 екземпляр).

Нагадаємо, з 1 грудня 2025 року на більшості водойм України почнуть діяти оновлені правила риболовлі. Також ми писали, які ціни на рибу на одеському Привозі.

Одеса Одеська область Новини Одеси відновлення риба водойма
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
