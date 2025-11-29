Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине впервые за 13 лет за счет государства зарыбили лиман

На Одесчине впервые за 13 лет за счет государства зарыбили лиман

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 12:09
Зарыбление Днестровского лимана в Одесской области
Зарыбление Днестровского лимана. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

В Одесской области в Днестровский лиман вселили тысячи мальков. Восстановление водных ресурсов впервые за 13 лет профинансировали за счет аукционных поступлений. В водоем вселили молодь растительноядных рыб, которые должны восстановить естественный баланс лимана.

Об этом сообщил Одесский рыбоохранный патруль

Реклама
Читайте также:

Государственное зарыбление впервые профинансировали с аукционов

По их данным, это первое государственное зарыбление Днестровского лимана с 2012 года. В 2022 году водоем также пополняли рыбой, однако тогда это делали за средства пользователей водных биоресурсов и в значительно меньших объемах.

На этот раз финансирование поступило из государственного бюджета, благодаря увеличению стартовой цены на аукционах по продаже права на заключение договоров на специальное использование водных биоресурсов. Это позволило часть доходов государства направить непосредственно на восстановление природных ресурсов.

Каких рыб вселили в Днестровский лиман

В лиман вселили партии молоди растительноядных рыб. Эти виды естественным образом сдерживают чрезмерное развитие водорослей, улучшают циркуляцию воды и поддерживают экологическое равновесие.

В Днестровский лиман вселены:

  • толстолоб — 14 100 кг (429 455 экземпляров);
  • сазан (карп) — 11 350 кг (384 704 экземпляра);
  • белый амур — 3 320 кг (99 401 экземпляр).

Напомним, с 1 декабря 2025 года на большинстве водоемов Украины начнут действовать обновленные правила рыбалки. Также мы писали, какие цены на рыбу на одесском Привозе.

Одесса Одесская область Новости Одессы восстановление рыба водоем
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации