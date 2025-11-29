Зарыбление Днестровского лимана в Одесской области

Зарыбление Днестровского лимана. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

В Одесской области в Днестровский лиман вселили тысячи мальков. Восстановление водных ресурсов впервые за 13 лет профинансировали за счет аукционных поступлений. В водоем вселили молодь растительноядных рыб, которые должны восстановить естественный баланс лимана.

Об этом сообщил Одесский рыбоохранный патруль

Государственное зарыбление впервые профинансировали с аукционов

По их данным, это первое государственное зарыбление Днестровского лимана с 2012 года. В 2022 году водоем также пополняли рыбой, однако тогда это делали за средства пользователей водных биоресурсов и в значительно меньших объемах.

На этот раз финансирование поступило из государственного бюджета, благодаря увеличению стартовой цены на аукционах по продаже права на заключение договоров на специальное использование водных биоресурсов. Это позволило часть доходов государства направить непосредственно на восстановление природных ресурсов.

Каких рыб вселили в Днестровский лиман

В лиман вселили партии молоди растительноядных рыб. Эти виды естественным образом сдерживают чрезмерное развитие водорослей, улучшают циркуляцию воды и поддерживают экологическое равновесие.

В Днестровский лиман вселены:

толстолоб — 14 100 кг (429 455 экземпляров);

сазан (карп) — 11 350 кг (384 704 экземпляра);

белый амур — 3 320 кг (99 401 экземпляр).

Напомним, с 1 декабря 2025 года на большинстве водоемов Украины начнут действовать обновленные правила рыбалки. Также мы писали, какие цены на рыбу на одесском Привозе.