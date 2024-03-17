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На Одещині встановили пам’ятний знак собаці, який загинув унаслідок удару РФ

17 березня 2024 17:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині встановили пам’ятний знак собаці, який загинув унаслідок удару РФ
Собака Боцман. Фото: Одеська митниця.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У пункті пропуску "Орлівка", що знаходиться на митному кордоні України, встановлено важливий символ вірності та служби — пам’ятний знак службовому собаці Одеської митниці, Боцману. Цей вірний чотирилапий помічник протягом багатьох років стояв на сторожі митної безпеки та віддано служив своїй державі.

Про це повідомляє пресслужба Одеської митниці

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"Боцман був не лише відмінним пошуковим собакою, здатним виявляти наркотики та психотропні речовини, а й справжнім другом та співробітником для працівників митниці", — розповіли у відомстві.

28 вересня 2023 року Боцман став символом відданості та вірності, загинувши унаслідок російської атаки безпілотниками. У митниці кажуть, що його служба та внесок у забезпечення безпеки на кордоні залишаться незабутніми для всіх, хто мав змогу працювати поруч з ним.

"Символічний пам’ятник вірному чотирилапому стане постійним нагадуванням про його службу та відданість державі, а його ім’я завжди буде жити в серцях тих, хто пам’ятає його вірність та працьовитість", — додали в пресслужбі.

На Одещині встановили пам’ятний знак собаці, який загинув унаслідок удару РФ - фото 1
Пам'ятний знак. Фото: Одеська митниця

Нагадаємо, 28 вересня минулого року, протягом ночі ворог здійснив атаку по південних та центральних регіонах України. Окупанти запускали безпілотники з південно-східного напрямку, з району Приморсько-Ахтарська (Росія) та миса Чауда (окупований Крим). Загалом силами ППО було знищено 34 дрони-камікадзе типу Shahed-136/131.

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