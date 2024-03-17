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На Одесчине установили памятный знак собаке, погибшей в результате удара РФ

17 марта 2024 17:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Одесчине установили памятный знак собаке, погибшей в результате удара РФ
Собака Боцман. Фото: Одесская таможня.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В пункте пропуска "Орловка", который находится на таможенной границе Украины, установлен важный символ верности и службы — памятный знак служебной собаке Одесской таможни Боцману. Этот верный четырехлапый помощник много лет стоял на страже таможенной безопасности и преданно служил своему государству.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской таможни.

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"Боцман был не только отличной поисковой собакой, способной обнаруживать наркотики и психотропные вещества, но и настоящим другом и сотрудником для работников таможни", — рассказали в ведомстве.

28 сентября 2023 года Боцман стал символом преданности и верности, погибнув в результате российской атаки беспилотниками. В таможне говорят, что его служба и вклад в обеспечение безопасности на границе останутся незабываемыми для всех, кто мог работать рядом с ним.

"Символический памятник верному четырехлапому станет постоянным напоминанием о его службе и преданности государству, а его имя всегда будет жить в сердцах тех, кто помнит его верность и трудолюбие", — добавили в пресс-службе.

На Одесщине установили памятный знак собаке, погибшей в результате удара РФ - фото 1
Памятный знак. Фото: Одесская таможня

Напомним, 28 сентября прошлого года в течение ночи враг совершил атаку по южным и центральным регионам Украины. Оккупанты запускали беспилотники с юго-восточного направления, из района Приморско-Ахтарска (Россия) и мыса Чауда (оккупированный Крым). Всего силами ПВО было уничтожено 34 дрона-камикадзе типа Shahed-136/131.

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