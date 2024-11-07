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На Одещині взялися за ремонт дороги Ізмаїл-Кілія-Вилкове

7 листопада 2024 15:07
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одеській області ремонтують трасу Ізмаїл-Кілія-Вилкове
Ремонт на трасі Т-16-07. Фото: Олег Кіпер
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На автомобільній дорозі Т-16-07 Ізмаїл-Кілія-Вилкове розпочали ямковий ремонт. В обласній адміністрації запевняють, що оновлена дорога значно покращить логістику у регіоні. Завершити роботи планують до квітня наступного року. 

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Роками мешканці скаржилися на жахливий стан дороги Т-16-07, писали листи та звернення. До 2024 року вона фактично була непроїзною. Попри війну та складнощі, розпочали ямковий ремонт", — говорить очільник області.

Що відомо про дорогу

Наразі дорога перебуває у вкрай занедбаному стані. Зокрема, вона проходить через міст Кофа, який вже тривалий час закритий для руху автотранспорту. Покриття мосту фактично зруйноване через багаторічне використання без ремонту.

За словами Олега Кіпера, оновлена дорога дозволить скоротити маршрут між Ізмаїлом та Кілією зі 130 км до 45 км. Крім того, завдяки їй екстрені служби зможуть швидше діставатися місць виклику, а діти — навчальних закладів.

Вартість робіт — 213,1 млн грн. Зазначимо, що реставрувати дорогу планували ще у 2022 році, але на заваді стало повномасштабне вторгнення РФ.    

Нагадаємо, на трасі Миколаїв-Одеса розширять дорогу і перебудують міст. Також в Одесі відновлять дороги на Західному кладовищі.

ремонт будівництво Одеська область дороги Одеська ОДА

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