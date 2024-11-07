В Одесской области ремонтируют трассу Измаил-Килия-Вилково

Ремонт на трассе Т-16-07. Фото: Олег Кипер

На автомобильной дороге Т-16-07 Измаил-Килия-Вилково начали ямочный ремонт. В областной администрации уверяют, что обновленная дорога значительно улучшит логистику в регионе. Завершить работы планируется к апрелю следующего года.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Годами жители жаловались на ужасное состояние дороги Т-16-07, писали письма и обращения. До 2024 года она фактически была непроездной. Несмотря на войну и сложности, начали ямочный ремонт", — говорит глава области.

Что известно о дороге

В настоящее время дорога находится в крайне заброшенном состоянии. В частности, она проходит через мост Кофа, который уже долго закрыт для движения автотранспорта. Покрытие моста фактически разрушено из-за многолетнего использования без ремонта.

По словам Олега Кипера, обновленная дорога позволит сократить маршрут между Измаилом и Килией со 130 км до 45 км. Кроме того, благодаря ей экстренные службы смогут быстрее добираться до мест вызова, а дети — учебных заведений.

Стоимость работ — 213,1 млн грн. Отметим, что реставрировать дорогу планировали еще в 2022 году, но помешало полномасштабное вторжение РФ.

Напомним, на трассе Николаев-Одесса расширят дорогу и перестроят мост. Также в Одессе возобновят дороги на Западном кладбище.