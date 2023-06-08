На Одещині з другої спроби засуджено екоінспектора
Прокурори не прийняли вирок суду першої інстанції щодо начальника відділу — старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря та подали апеляцію. У ході судового засідання прокурори зуміли довести, що екоінспектор незаконно вимагав та отримував хабар від рибалок.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
За отримані гроші, екоінспектор обіцяв уникнення складання адміністративних матеріалів та неперешкоджання їх рибальськими діями в акваторії Чорного моря.
Апеляційний суд Одеси підтримав аргументи прокуратури та виніс новий вирок, засудивши правоохоронця за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України до п'яти років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати посади в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Нагадаємо, начальниця одного з управлінь Чорноморської міськради, яка також є депутатом VIII скликання Одеської райради підозрюється в організації схеми "відкатів". За даними ЗМІ, може йтись про голову управління освіти Лілію Алексейчук. Їй та керівнику підприємства-підрядника обрано запобіжний захід.
Також ми писали, що Служба безпеки України успішно розкрила корупційну схему, що діяла в Одеській митниці. Головним учасником незаконних дій виявився начальник одного з митних постів, який вимагав хабарі від імпортерів.