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На Одещині з другої спроби засуджено екоінспектора

8 червня 2023 15:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині з другої спроби засуджено екоінспектора
Чоловік ловить рибу. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокурори не прийняли вирок суду першої інстанції щодо начальника відділу — старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря та подали апеляцію. У ході судового засідання прокурори зуміли довести, що екоінспектор незаконно вимагав та отримував хабар від рибалок.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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За отримані гроші, екоінспектор обіцяв уникнення складання адміністративних матеріалів та неперешкоджання їх рибальськими діями в акваторії Чорного моря.

Апеляційний суд Одеси підтримав аргументи прокуратури та виніс новий вирок, засудивши правоохоронця за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України до п'яти років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати посади в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, начальниця одного з управлінь Чорноморської міськради, яка також є депутатом VIII скликання Одеської райради підозрюється в організації схеми "відкатів". За даними ЗМІ, може йтись про голову управління освіти Лілію Алексейчук. Їй та керівнику підприємства-підрядника обрано запобіжний захід. 

Також ми писали, що Служба безпеки України успішно розкрила корупційну схему, що діяла в Одеській митниці. Головним учасником незаконних дій виявився начальник одного з митних постів, який вимагав хабарі від імпортерів.

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