В Одесской области со второй попытки осужден экоинспектор

Человек ловит рыбу. Фото: google

Прокуроры не приняли приговор суда первой инстанции в отношении начальника отдела — старшего государственного инспектора по охране окружающей среды Черного моря и подали апелляцию. В ходе судебного заседания прокуроры сумели доказать, что экоинспектор незаконно требовал и получал взятку от рыбаков.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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За полученные деньги экоинспектор обещал избегание составления административных материалов и не препятствования их рыболовными действиями в акватории Черного моря.

Апелляционный суд Одессы поддержал аргументы прокуратуры и вынес новый приговор, осудив правоохранителя по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины до пяти лет лишения свободы, а также лишение права занимать должности в органах исполнительной власти и местного самоуправления.

Напомним, начальница одного из управлений Черноморского горсовета, который также является депутатом VIII созыва Одесского райсовета, подозревается в организации схемы "откатов". По данным СМИ, речь может идти о главе управления образования Лилии Алексейчук. Ей и руководителю предприятия-подрядчика избрана мера пресечения.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины успешно раскрыла действовавшую в Одесской таможне коррупционную схему. Главным участником незаконных действий оказался начальник одного из таможенных постов, требовавший взятки от импортеров.