На Одещині за добу чадним газом отруїлись 6 люде — причини
В селах Одеської області сталися випадки отруєння чадним газом. Госпіталізували чотирьох дорослих і двох дітей.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.
Деталі подій
Попередньо відомо, що в Білгород-Дністровсьому районі отруєння чадним газом сталося від зламаного газового котла, який опалював помешкання. 38-річну людину разом із 9-річною дитиною госпіталізували.
Також в селі Польове четверо осіб, наймолодшому з яких — два роки, ушпиталили з інгаляційним отруєнням чадним газом. За попередніми даними, в помешканні родини була зламана піч, якою опалювали дім.
Як уберегтися від отруєння чадним газом
- Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду;
- для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення);
- регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність.
Нагадаємо, у Чорноморську, на вулиці Садовій, стався надзвичайний випадок у приватному секторі. Чадним димом отруїлася мама з дитиною.
Також ми писали, що протягом 2023 року Одеська область увійшла до четвірки лідерів серед регіонів за кількістю отруєнь чадним газом. Найбільше випадків повʼязано з обстрілами з боку РФ.
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