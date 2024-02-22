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На Одещині за добу чадним газом отруїлись 6 люде — причини

22 лютого 2024 16:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині за добу чадним газом отруїлись 6 люде — причини
Жінка отруїлась чадним димом. Фото: pixabay
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В селах Одеської області сталися випадки отруєння чадним газом. Госпіталізували чотирьох дорослих і двох дітей.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області

Деталі подій

Попередньо відомо, що в Білгород-Дністровсьому районі отруєння чадним газом сталося від зламаного газового котла, який опалював помешкання. 38-річну людину разом із 9-річною дитиною госпіталізували.

Також в селі Польове четверо осіб, наймолодшому з яких — два роки, ушпиталили з інгаляційним отруєнням чадним газом. За попередніми даними, в помешканні родини була зламана піч, якою опалювали дім.

Як уберегтися від отруєння чадним газом

  • Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду;
  • для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення);
  • регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність.

Нагадаємо, у Чорноморську, на вулиці Садовій, стався надзвичайний випадок у приватному секторі. Чадним димом отруїлася мама з дитиною. 

Також ми писали, що протягом 2023 року Одеська область увійшла до четвірки лідерів серед регіонів за кількістю отруєнь чадним газом. Найбільше випадків повʼязано з обстрілами з боку РФ.

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