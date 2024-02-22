В Одесской области за сутки угарным газом отравились 6 человек — причины
В селах Одесской области произошли случаи отравления угарным газом. Госпитализировали четырех взрослых и двоих детей.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
Детали событий
Предварительно известно, что в Белгород-Днестровском районе отравление угарным газом произошло от сломанного газового котла, отапливавшего жилье. 38-летний человек вместе с 9-летним ребенком был госпитализирован.
Также в селе Полевое четверо человек, самому молодому из которых — два года, госпитализировали с ингаляционным отравлением угарным газом. По предварительным данным, в доме семьи была сломана печь, которой отапливали дом.
Как уберечься от отравления угарным газом
- Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;
- для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения);
- регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность.
Напомним, в Черноморске, на улице Садовой, произошел чрезвычайный случай в частном секторе. Угарным дымом отравилась мама с ребенком.
Также мы писали, что в течение 2023 года Одесская область вошла в четверку лидеров среди регионов по количеству отравлений угарным газом . Больше всего случаев связано с обстрелами со стороны РФ.
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