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В Одесской области за сутки угарным газом отравились 6 человек — причины

22 февраля 2024 16:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области за сутки угарным газом отравились 6 человек — причины
Женщина отравилась угарным дымом. Фото: pixabay
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В селах Одесской области произошли случаи отравления угарным газом. Госпитализировали четырех взрослых и двоих детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Детали событий

Предварительно известно, что в Белгород-Днестровском районе отравление угарным газом произошло от сломанного газового котла, отапливавшего жилье. 38-летний человек вместе с 9-летним ребенком был госпитализирован.

Также в селе Полевое четверо человек, самому молодому из которых — два года, госпитализировали с ингаляционным отравлением угарным газом. По предварительным данным, в доме семьи была сломана печь, которой отапливали дом.

Как уберечься от отравления угарным газом

  • Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;
  • для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения);
  • регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность.

Напомним, в Черноморске, на улице Садовой, произошел чрезвычайный случай в частном секторе. Угарным дымом отравилась мама с ребенком.

Также мы писали, что в течение 2023 года Одесская область вошла в четверку лидеров среди регионов по количеству отравлений угарным газом . Больше всего случаев связано с обстрелами со стороны РФ.

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