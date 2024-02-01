В Одеській області родина отруїлася чадним газом — подробиці

Жінка отруїлася газом. Фото: pixabay

Сьогодні, 1 лютого, у Чорноморську на вулиці Садовій, стався надзвичайний випадок у приватному секторі. Чадним димом отруїлася мама з дитиною.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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Подробиці інциденту

Попередньо відомо, що отруєння чадним газом сталося від зламаного газового котла, який опалював помешкання. Наразі 43-річну жінку із підлітком госпіталізували у стані середньої тяжкості. Серед постраждалих є діти 2006 та 2021 років народження.

Як уберегтися від отруєння чадним газом

Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду;

для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення);

регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність.

Нагадаємо, в Одесі 6 січня родина з трьох людей отруїлася чадним газом, їх госпіталізували. А місяцем раніше, 11 грудня 2023 року, у Татарбунарах стався аналогічний випадок — чадним газом отруїлася сім'я із чотирьох осіб, серед яких двоє дітей.

Також ми писали, що протягом 2023 року Одеська область увійшла до четвірки лідерів серед регіонів за кількістю отруєнь чадним газом. Найбільше випадків повʼязано з обстрілами з боку РФ.