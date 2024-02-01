В Одесской области семья отравилась угарным газом — подробности
Сегодня, 1 февраля, в Черноморске по улице Садовой, произошел чрезвычайный случай в частном секторе. Угарным дымом отравилась мама с ребенком.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
Подробности инцидента
Предварительно известно, что отравление угарным газом произошло от сломанного газового котла, отапливавшего жилье. Сейчас 43-летняя женщина с подростком была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших есть дети 2006 и 2021 годов рождения.
Как уберечься от отравления угарным газом
- Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;
- для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения);
- регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность.
Напомним, в Одессе 6 января семья из трех человек отравилась угарным газом, их госпитализировали. Месяцем ранее, 11 декабря 2023 года, в Татарбунарах произошел аналогичный случай — угарным газом отравилась семья из четырех человек, среди которых двое детей.
Также мы писали, что в течение 2023 года Одесская область вошла в четверку лидеров среди регионов по количеству отравлений угарным газом. Больше всего случаев связано с обстрелами со стороны РФ.
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