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На Одещині за допомогою дрона затримали ухилянтів

1 вересня 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині за допомогою дрона затримали ухилянтів
Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області виявили правопорушників, які намагалися виїхати до Молдови. Прикордонники затримали учасників схеми, які займалися незаконним перетином військовозобов'язаних через кордон.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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"Прикордонники Подільського загону викрили пособника переправлення осіб через державний кордон, а також трьох правопорушників, які намагалися незаконно потрапити до Молдови", — йдеться у повідомленні ДПСУ. 

Як намагалися виїхати

Військовозобов'язані чоловіки вирішили незаконно потрапити за кордон, щоб уникнути призову на службу. Для цього через Інтернет вони зв’язались з організатором, який надавав вказівки щодо зустрічі з переправником. За це вони мали заплатити по 4 500 $ США з кожного.

Яке покарання загрожує

Відносно ухилянтів складено протоколи про адміністративні правопорушення. А переправнику загрожує кримінальна відповідальність, передбачена статтею 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання, яке передбачає позбавлення волі до 9 років

Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала чергову схему, завдяки якій чоловіки призовного віку ухилялися від мобілізації. Працівник одного з військкоматів в Одеській області вимагав з молодиків гроші за те, щоб "відкосити" від служби.

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