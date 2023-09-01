В Одесской области с помощью дрона задержали ухилянцев

Задержанные уклонисты. Фото: ГНСУ

В Одесской области обнаружили правонарушителей, пытавшихся уехать в Молдову. Пограничники задержали участников схемы, занимавшихся незаконным пересечением военнообязанных через границу.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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"Пограничники Подольского отряда разоблачили пособника переправки лиц через государственную границу, а также трех правонарушителей, пытавшихся незаконно попасть в Молдову", — говорится в сообщении ГНСУ.

Как пытались уехать

Военнообязанные мужчины решили незаконно попасть за границу во избежание призыва на службу. Для этого через Интернет они связались с организатором, который дал указания по встрече с переправителем. За это они должны были заплатить по 4 500$ США с каждого.

Какое наказание грозит

Относительно уклонистов составлены протоколы об административных правонарушениях. А переправителю грозит уголовная ответственность, предусмотренная статьей 332 Уголовного кодекса. Ему грозит наказание, предусматривающее лишение свободы до 9 лет

Напомним, Служба безопасности Украины заблокировала очередную схему, благодаря которой мужчины призывного возраста уклонялись от мобилизации. Работник одного из военкоматов в Одесской области требовал с молодых людей деньги за то, чтобы "откосить" от службы.