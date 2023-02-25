За рік війни кількість загиблих на пожежах на Одещині зросла на 200%: в чому причина

Найчастіше рятували людей з вогню під час блекаутів

Одеські рятувальники вчилися працювати у зовсім нових умовах під час повномасштабного вторгнення. І коли раніше виклики були пов’язані з нечастими випадками необережності, тепер загроза була навіть від свічки під час блекауту.

Про це ЗМІ коментувала речниця обласного управління ДСНС Марина Мартиненко.

"Якщо раніше ми чітко розуміли, що може статися, як працюють рятувальники, як вони повинні зреагувати на будь-яку надзвичайну подію, то саме під час блекаутів з’явилися нові ризики. Але нова робота вже стала для нас звичною справою", — поділилася речниця служби.

Саме під час блекаутів почастішали пожежі від генераторів, свічок та газових пальників. Через перенавантаження та замикання горіли і квартири і підстанції.

Бо коли з’являлося світло, люди одночасно вмикали багато приладів, щоби встигнути зробити всі свої справи, поки є електрика. Нерідко траплялося, що пожежі спалахували у той час, коли люди йшли з дому під час відключень, забувши вимкнути електроприлади.

"Статистика залишається невтішною. Якщо брати з початку 2023 року, то на пожежах загинуло вже 37 осіб. Це велике число насправді. І це тільки на пожежах — якщо люди отруїлися чадним газом від генератора, але пожежі при цьому не сталося, то вони не потрапляють у це число", — розповіла Марина Мартиненко.

Загалом ж з початку повномасштабного вторгнення кількість загиблих під час надзвичайних ситуацій зросла майже на 200%. Найчастіше виною стає людський фактор, і люди самі могли запобігти трагедії.

Мартиненко також розповіла, що в області діяли 59 пунктів незламності від одеського управління ДСНС, а під час останнього блекауту додатково розгорнули ще 5, які надійшли від колег з інших гарнізонів. Всі вони будуть залишатися на своїх місцях, адже у будь-який момент можуть знадобитися знову.

Пожежі на Одещині

Нещодавно до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Обривистій, що у селищі Котовського. Під час гасіння були виявлені тіла двох осіб, їх особистості встановлюються.

В Березівському районі Одеської області виникла пожежа в житловому будинку. Причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні димаря.

Також на початку лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Сергія Ядова. Вогнем охопило квартиру на другому поверсі дев’ятиповерхівки.