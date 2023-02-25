За год войны количество погибших на пожарах в Одесской области выросло на 200%: в чем причина

Чаще спасали людей из огня во время блекаутов

Одесские спасатели учились работать в совершенно новых условиях во время полномасштабного вторжения. И когда раньше вызовы были связаны с редкими случаями неосторожности, теперь угроза была даже от свечи во время блекаута.

Об этом СМИ комментировала пресс-секретарь областного управления ГСЧС Марина Мартыненко.

"Если раньше мы четко понимали, что может произойти, как работают спасатели, как они должны среагировать на любое чрезвычайное событие, то именно во время блекаутов появились новые риски. Но новая работа уже стала для нас обычным делом", — поделилась спикер службы.

Именно при блекаутах участились пожары от генераторов, свечей и газовых горелок. Из-за перегрузки и замыкания горели и квартиры и подстанции.

Когда появлялся свет, люди одновременно включали много приборов, чтобы успеть сделать все свои дела, пока есть электричество. Нередко случалось, что пожары загорались в то время, когда люди уходили из дома во время отключения, забыв выключить электроприборы.

"Статистика остается неутешительной. Если брать с начала 2023 года, то на пожарах погибло уже 37 человек. Это большое число на самом деле. И это только на пожарах — если люди отравились угарным газом от генератора, но пожара при этом не произошло, то они не попадают". в это число", — рассказала Марина Мартыненко.

В целом же с начала полномасштабного вторжения количество погибших в чрезвычайных ситуациях возросло почти на 200%. Чаще всего виной становится человеческий фактор, и люди сами могли предотвратить трагедию.

Мартыненко также рассказала, что в области действовали 59 пунктов несокрушимости от одесского управления ГСЧС, а во время последнего блекаута дополнительно развернули еще 5, поступивших от коллег из других гарнизонов. Все они будут оставаться на своих местах, ведь в любой момент могут понадобиться снова.

Пожары в Одесской области

Недавно в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Обрывистой в поселке Котовского. Во время тушения были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.

В Березовском районе Одесской области возник пожар в жилом доме. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при обустройстве дымохода.

Также в начале февраля в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Сергея Ядова. Огнем охватило квартиру на втором этаже девятиэтажки.