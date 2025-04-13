Заборона на вилов оселедця у Дунаї та Дністрі у 2025 році

На Одещині заборонять вилов оселедця — у чому причина
В Одеській області з 20 квітня до 9 травня діятиме тимчасова заборона на промисловий вилов оселедця в річках Дунай і Дністер. Обмеження запроваджено для збереження популяції риби під час нересту. Порушення заборони тягне за собою адміністративну відповідальність.
Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.
Нерестова заборона на Одещині
За їхньою інформацією заборона діятиме у такі терміни:
На річці Дунай
- від гирла до Тульчинського гирла — з 20 по 29 квітня;
- вище за течією від Тульчинського гирла — з 20 квітня по 9 травня.
На річці Дністер
- від села Паланка до греблі Дубоссарської ГЕС — з 20 по 29 квітня;
- у Дністровському лимані, рукаві Турунчук та річці Дністер до Паланки — з 20 по 24 квітня.
Окрім цього, загальна заборона на вилов водних біоресурсів у річці Дунай (крім спеціалізованого промислу оселедця) триватиме з 16 квітня до 30 травня. У придаткових водоймах української частини Дунаю — з 15 квітня по 15 червня, у Стенцівсько-Жебріянських плавнях — у ті ж дати.
Контроль за виконанням заборони здійснює Одеський рибоохоронний патруль. Рибалок та підприємців закликають дотримуватися правил і уникати штрафів.
Який штраф за вилов риби в нерест
За риболовлю під час нересту накладають штраф в розмірі від 1 700 до 6 800 грн або обмеження (позбавлення) волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь, засобів промислу та всього добутого.
Нагадаємо, з 1 квітня в Одеській області стартувала весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Також ми писали, що в Тузлівські лимани повернулися рожеві фламінго.
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