Заборона на вилов оселедця у Дунаї та Дністрі у 2025 році

Чоловік на рибалці. Фото ілюстративне: pixabay

В Одеській області з 20 квітня до 9 травня діятиме тимчасова заборона на промисловий вилов оселедця в річках Дунай і Дністер. Обмеження запроваджено для збереження популяції риби під час нересту. Порушення заборони тягне за собою адміністративну відповідальність.

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

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За їхньою інформацією заборона діятиме у такі терміни:

На річці Дунай

від гирла до Тульчинського гирла — з 20 по 29 квітня;

вище за течією від Тульчинського гирла — з 20 квітня по 9 травня.

На річці Дністер

від села Паланка до греблі Дубоссарської ГЕС — з 20 по 29 квітня;

у Дністровському лимані, рукаві Турунчук та річці Дністер до Паланки — з 20 по 24 квітня.

Окрім цього, загальна заборона на вилов водних біоресурсів у річці Дунай (крім спеціалізованого промислу оселедця) триватиме з 16 квітня до 30 травня. У придаткових водоймах української частини Дунаю — з 15 квітня по 15 червня, у Стенцівсько-Жебріянських плавнях — у ті ж дати.

Контроль за виконанням заборони здійснює Одеський рибоохоронний патруль. Рибалок та підприємців закликають дотримуватися правил і уникати штрафів.

Який штраф за вилов риби в нерест

За риболовлю під час нересту накладають штраф в розмірі від 1 700 до 6 800 грн або обмеження (позбавлення) волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь, засобів промислу та всього добутого.

Нагадаємо, з 1 квітня в Одеській області стартувала весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Також ми писали, що в Тузлівські лимани повернулися рожеві фламінго.