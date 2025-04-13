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На Одесчине запретят вылов сельди — в чем причина

13 апреля 2025 17:44
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Запрет на вылов сельди в Дунае и Днестре в 2025 году
Мужчина на рыбалке. Фото иллюстративное: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесской области с 20 апреля по 9 мая будет действовать временный запрет на промышленный вылов сельди в реках Дунай и Днестр. Ограничение введено для сохранения популяции рыбы во время нереста. Нарушение запрета влечет за собой административную ответственность.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

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Сообщение рыбоохранного патруля. Фото: скриншот

Нерестовый запрет в Одесской области

По их информации запрет будет действовать в такие сроки:

На реке Дунай

  • от устья до Тульчинского устья — с 20 по 29 апреля;
  • выше по течению от Тульчинского устья — с 20 апреля по 9 мая.

На реке Днестр

  • от села Паланка до плотины Дубоссарской ГЭС — с 20 по 29 апреля;
  • в Днестровском лимане, рукаве Турунчук и реке Днестр до Паланки — с 20 по 24 апреля.

Кроме этого, общий запрет на вылов водных биоресурсов в реке Дунай (кроме специализированного промысла сельди) продлится с 16 апреля по 30 мая. В придаточных водоемах украинской части Дуная — с 15 апреля по 15 июня, в Стенцивско-Жебрианских плавнях — в те же даты.

Контроль за выполнением запрета осуществляет Одесский рыбоохранный патруль. Рыбаков и предпринимателей призывают соблюдать правила и избегать штрафов.

Какой штраф за вылов рыбы в нерест

За рыбалку во время нереста накладывают штраф в размере от 1 700 до 6 800 грн или ограничение (лишение) свободы на срок до трех лет с конфискацией орудий, средств промысла и всего добытого.

Напомним, с 1 апреля в Одесской области стартовал весенне-летний нерестовый запрет на вылов рыбы. Также мы писали, что в Тузловские лиманы вернулись розовые фламинго.

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