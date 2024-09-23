Кір на Одещині — що відомо і як уберегтися

Руки людини, хворої на кір. Фото:freepik.com

В Одеській області у трирічної дитини та її мами виявили кір. Як виявилося, малеча не була щеплена від цієї хвороби.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

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Мама з дитиною перебувають у лікарні та отримують належну медичну допомогу. Люди, які контактували з ними, перебувають під медичним наглядом.

Симптоми кору

Першою ознакою хвороби зазвичай є значне підвищення температури. Також можуть виникати нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча, а також дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік. За кілька днів з’являється висип, який приблизно через три дні розповсюджується по всьому тілу.

Серйозні наслідки

Кір може мати ускладнення, особливо у дітей віком до п'яти років. Це, зокрема, отит, бронхіт, пневмонія, діарея і навіть енцефаліт.

Крім того, кір — надзвичайно заразна вірусна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом під час розмови, кашлю, чхання. Якщо в одному приміщенні перебуває інфікована людина, 9 із 10 нещеплених осіб поряд можуть інфікуватися.

Вірус кору може залишатися у повітрі і на поверхнях до двох годин. Втім, якщо добре провітрити приміщення, в якому перебував хворий, ризику заразитися немає.

Зазначимо, що цього року захворюваність на кір в Україні зросла майже у п'ять разів.

Як вакцинуватися від кору

Щоб отримати щеплення самому або вакцинувати дитину проти кору, треба звернутися до сімейного лікаря або педіатра чи до найближчого закладу охорони здоров’я.

Протипоказань проти щеплення від кору немає.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE побували в одеському онкодиспансері та дізналися, що нового у ньому зʼявилося.

Раніше повідомлялося, що в Одесі молодий хлопець помер під час гри у волейбол.