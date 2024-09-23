Корь на Одесчине — что известно и как уберечься

В Одесской области зафиксировали опасную болезнь — как уберечься
В Одесской области у трехлетнего ребенка и его мамы обнаружили корь. Как оказалось, малыш не был привит от этой болезни.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.
Что известно о больных
Мама с ребенком находятся в больнице и получают должную медицинскую помощь. Люди, контактировавшие с ними, находятся под контролем.
Симптомы кори
Первым признаком болезни обычно является значительное повышение температуры. Также могут возникать насморк, кашель, краснота глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, которая примерно через три дня распространяется по всему телу.
Серьезные последствия
Корь может иметь осложнения, особенно у детей в возрасте до пяти лет. Это, в частности, отит, бронхит, пневмония, диарея и даже энцефалит.
Кроме того, корь — чрезвычайно заразная вирусная болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем во время разговора, кашля, чихания. Если в одном помещении находится инфицированный человек, 9 из 10 непривитых лиц рядом могут инфицироваться.
Вирус кори может оставаться в воздухе и на поверхностях до двух часов. Впрочем, если хорошо проветрить помещение, в котором находился больной, риска заразиться нет.
Отметим, что в этом году заболеваемость корью в Украине выросла почти в пять раз.
Как вакцинироваться от кори
Чтобы получить прививку самому или вакцинировать ребенка против кори, нужно обратиться к семейному врачу или педиатру или в ближайшее учреждение здравоохранения.
Противопоказаний против прививки от кори нет.
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