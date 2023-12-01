На Одещині закінчується кампанія з зариблення водойм
1 грудня 2023 18:20
Зариблення водойми. Фото: Держпродспоживслужба
У водойми Одеської області випустили понад 6 мільйонів різних видів риб. Найбільше в лиманах та озерах регіону зʼявилося товстолобів.
Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства меліорації та рибного господарства України.
Читайте також:
Скільки зарибили водойм
Загалом до водойм випущено понад 6,4 мільйона риб, а саме:
- 1,8 млн екз. товстолоба, 451 тис. екз. коропа та 152 тис. екз. білого амура — до озер Ялпуг-Кугурлуй;
- 1,9 млн екз. товстолоба, 150 тис. екз. коропа та 26 тис. екз. білого амура — до озера Катлабух;
- 1 млн екз. товстолоба та 271 тис.екз. коропа — до Хаджибейського лиману;
- 451 тис. екз. товстолоба та 21 тис. екз. коропа — до Кучурганського водосховища;
- 151 тис. екз. товстолоба — до озера Сасик.
Нагадаємо, упродовж листопада браконьєри в Одеській області завдали рибному господарству збитків на понад 1,5 мільйона гривень. Загалом інспектори зафіксували 43 випадки порушень.
Також ми писали, що 1 грудня, в Одеській області почала діяти заборона на вилов річкових раків. Це повʼязано з періодом линяння та виношування ікри десятиногих.
Читайте Новини.LIVE!