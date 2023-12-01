На Одещині закінчується кампанія з зариблення водойм

Зариблення водойми. Фото: Держпродспоживслужба

У водойми Одеської області випустили понад 6 мільйонів різних видів риб. Найбільше в лиманах та озерах регіону зʼявилося товстолобів.

Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

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Загалом до водойм випущено понад 6,4 мільйона риб, а саме:

1,8 млн екз. товстолоба, 451 тис. екз. коропа та 152 тис. екз. білого амура — до озер Ялпуг-Кугурлуй;

1,9 млн екз. товстолоба, 150 тис. екз. коропа та 26 тис. екз. білого амура — до озера Катлабух;

1 млн екз. товстолоба та 271 тис.екз. коропа — до Хаджибейського лиману;

451 тис. екз. товстолоба та 21 тис. екз. коропа — до Кучурганського водосховища;

151 тис. екз. товстолоба — до озера Сасик.

Нагадаємо, упродовж листопада браконьєри в Одеській області завдали рибному господарству збитків на понад 1,5 мільйона гривень. Загалом інспектори зафіксували 43 випадки порушень.

Також ми писали, що 1 грудня, в Одеській області почала діяти заборона на вилов річкових раків. Це повʼязано з періодом линяння та виношування ікри десятиногих.