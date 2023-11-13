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На Дністровському лимані на Одещині затримали рибних браконьєрів

13 листопада 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Дністровському лимані на Одещині затримали рибних браконьєрів
Поліція викрила браконьєрів. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області викрили двох чоловіків, якій займалися незаконним виловом риби. Правопорушники своїми діяли завдали державі майже мільйон збитків. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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За інформацією правоохоронців, затримали горе-браконьєрів на Дністровському лимані. 

Деталі інциденту

Двоє мешканців Білгород-Дністровського району ловили рибу незаконними знаряддями лову: сіткою, ятером та пастками на креветок.

Що вилучили у браконьєрів

Чоловікам вдалося виловити понад 40 кілограмів риби, серед яких були креветки, бички, оселедці, кефалі, краби, атерини та глоси.

За попередніми підрахунками спеціалістів, завдані державі збитки становлять близько 800 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі рибалкам повідомили про підозру за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до трьох років ув'язнення. Слідство триває. 

Браконьєрство на Одещині 

Нагадаємо, під час проведення рейду в акваторії озера Джаншейське правоохоронці викрили чоловіка, який здійснював незаконний вилов риби. Згідно з інформацією поліції, правопорушник виловлював рибу з використанням сіток і маломірного човна, але без будь-яких дозвільних документів.

Також ми писали, що в Одеській області виявили браконьєра, який займався незаконним виловом риби на річці Турунчук. Місцевий мешканець завдав шкоди державі в сумі понад пів мільйона гривень.

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