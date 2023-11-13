Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Днестровском лимане на Одесчине задержали рыбных браконьеров arrow

На Днестровском лимане на Одесчине задержали рыбных браконьеров

13 ноября 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На Днестровском лимане на Одесчине задержали рыбных браконьеров
Полиция разоблачила браконьеров. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачили двух мужчин, которым занимались незаконным отловом рыбы. Правонарушители своими действиями нанесли государству почти миллион ущерба.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

По информации правоохранителей, задержали горе-браконьеров на Днестровском лимане.

Детали инцидента

Два жителя Белгород-Днестровского района ловили рыбу незаконными орудиями ловли: сеткой, ятром и ловушками на креветок.

Что изъяли у браконьеров

Мужчинам удалось выловить более 40 килограммов рыбы, среди которых были креветки, бычки, сельди, кефали, крабы, атерины и глоссы.

По предварительным подсчетам специалистов нанесенный государству ущерб составляет около 800 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

В настоящее время рыбакам сообщили о подозрении по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до трех лет заключения. Следствие продолжается.

Браконьерство в Одесской области

Напомним, во время проведения рейда в акватории озера Джаншейское, правоохранители разоблачили мужчину, который совершал незаконный лов рыбы. Согласно информации полиции, правонарушитель вылавливал рыбу с использованием сеток и маломерной лодки, но без каких-либо разрешительных документов.

Также мы писали, что в Одесской области обнаружили браконьера, занимавшегося незаконным выловом рыбы на реке Турунчук. Местный житель нанес ущерб государству в сумме более полумиллиона гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме