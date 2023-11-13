На Днестровском лимане на Одесчине задержали рыбных браконьеров

Полиция разоблачила браконьеров. Фото: Нацполиция

В Одесской области разоблачили двух мужчин, которым занимались незаконным отловом рыбы. Правонарушители своими действиями нанесли государству почти миллион ущерба.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Два жителя Белгород-Днестровского района ловили рыбу незаконными орудиями ловли: сеткой, ятром и ловушками на креветок.

Что изъяли у браконьеров

Мужчинам удалось выловить более 40 килограммов рыбы, среди которых были креветки, бычки, сельди, кефали, крабы, атерины и глоссы.

По предварительным подсчетам специалистов нанесенный государству ущерб составляет около 800 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

В настоящее время рыбакам сообщили о подозрении по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до трех лет заключения. Следствие продолжается.

Браконьерство в Одесской области

Напомним, во время проведения рейда в акватории озера Джаншейское, правоохранители разоблачили мужчину, который совершал незаконный лов рыбы. Согласно информации полиции, правонарушитель вылавливал рыбу с использованием сеток и маломерной лодки, но без каких-либо разрешительных документов.

Также мы писали, что в Одесской области обнаружили браконьера, занимавшегося незаконным выловом рыбы на реке Турунчук. Местный житель нанес ущерб государству в сумме более полумиллиона гривен.