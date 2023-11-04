На річці Турунчук браконьєри незаконно наловили раків на мільйон гривень

Вилучені раки. Фото: Одеський рибпатруль

В Одеській області фахівці рибоохоронного патруля викрили браконьєрів, які займалися незаконним виловом раків у Турунчук. Загальна сума завданих державі збитків становить понад мільйон гривень.

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

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Деталі справи

Двоє чоловіків ловили раків з гумового човна, використовуючи 15 рачачих ятерів. Порушники встигли добути 341 рака. Збитки, нанесені рибному господарству, становлять понад 1 136 000 грн. Заборонені знаряддя лову вилучені, а раків випустили до водойми в живому стані.

На порушників складені адмінпротоколи. Порушення викрито спільно з прикордонниками ВПС "Яськи" та співробітниками Біляївської поліції РУП №2.

Браконьєрство на Одещині

Нагадаємо, під час проведення рейду в акваторії озера Джаншейське, правоохоронці викрили чоловіка, який здійснював незаконний вилов риби. Згідно з інформацією поліції, правопорушник виловлював рибу з використанням сіток і маломірного човна, але без будь-яких дозвільних документів.

Також ми писали, що в Одеській області виявили браконьєра, який займався незаконним виловом риби на річці Турунчук. Місцевий мешканець завдав шкоди державі в сумі понад пів мільйона гривень.

Дадамо, в Одеській області фахівці рибоохоронного патруля викрили браконьєрів, які займалися незаконним виловом риби на озері Кагул та річці Турунчук. Загальна сума завданих державі збитків становить понад двісті тисяч гривень.