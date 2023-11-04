На реке Турунчук браконьеры незаконно наловили раков на миллион гривен

Изъятые раки. Фото: Одесский рыбпатруль

В Одесской области специалисты рыбоохранного патруля разоблачили браконьеров, занимавшихся незаконным отловом раков в реке Турунчук. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более миллиона гривен.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

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Детали дела

Двое мужчин ловили раков из резиновой лодки, используя 15 рачительных ятеров. Нарушители успели добыть 341 рак. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составляет более 1 136 000 грн. Запрещенные орудия ловли изъяты, а раков выпустили в водоем в живом состоянии.

На нарушителей составлены админпротоколы. Нарушения разоблачены совместно с пограничниками ВВС "Яски" и сотрудниками Беляевской полиции РУП №2.

Браконьерство в Одесской области

Напомним, во время проведения рейда в акватории озера Джаншейское, правоохранители разоблачили мужчину, который совершал незаконный лов рыбы. Согласно информации полиции, правонарушитель вылавливал рыбу с использованием сеток и маломерной лодки, но без каких-либо разрешительных документов.

Также мы писали, что в Одесской области обнаружили браконьера, занимавшегося незаконным выловом рыбы на реке Турунчук. Местный житель нанес ущерб государству в сумме более полумиллиона гривен.

Добавим, в Одесской области специалисты рыбоохранного патруля разоблачили браконьеров, занимавшихся незаконным отловом рыбы на озере Кагул и реке Турунчук. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более двухсот тысяч гривен.