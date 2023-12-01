В Одесской области заканчивается кампания по зарыблению водоемов

Зарыбление водоема. Фото: Госпродпотребслужба

В водоемы Одесской области выпустили более 6 миллионов разных видов рыб. Больше всего в лиманах и озерах региона появилось толстолобов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

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Всего в водоемы выпущено более 6,4 миллиона рыб, а именно:

1,8 млн экз. толстолоба, 451 тыс. экз. карпа и 152 тыс. экз. белого амура — к озерам Ялпуг-Кугурлуй;

1,9 млн экз. толстолоба, 150 тыс. экз. карпа и 26 тыс. экз. белого амура — к озеру Катлабух;

1 млн экз. толстолоба и 271 тыс. экз. карпа — в Хаджибейский лиман;

451 тыс. экз. толстолоба и 21 тыс. экз. карпа — в Кучурганское водохранилище;

151 тыс. экз. толстолоба — к озеру Сасык.

Напомним, в течение ноября браконьеры в Одесской области нанесли рыбному хозяйству ущерб более чем на 1,5 миллиона гривен. В общей сложности инспекторы зафиксировали 43 случая нарушений.

Также мы писали, что 1 декабря, в Одесской области начал действовать запрет на отлов речных раков. Это связано с периодом линьки и вынашивания икры десятиногих.