На Одещині замор риби: гине піленгас в Хаджибейському лимані

Мертва риба в лимані на Одещині. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

На Хаджибейському лимані на Одещині вдруге за кілька днів зафіксували масову загибель риби. Цього разу мертвого піленгаса виявили одразу біля двох сіл. Фахівці відібрали воду на дослідження, щоб встановити причину замору.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

Масовий замор піленгаса

Загиблу рибу на Хаджибейському лимані державні інспектори спільно з представниками Одеського рибоохоронного патруля виявили 18 серпня. Масовий замор піленгаса зафіксували біля Болгарки та Паліївки. Для перевірки стану водойми фахівці відібрали проби води. Зразки вже передали до лабораторії, де мають визначити показники якості води та можливі причини загибелі риби.

Риба гинуне у лимані

Це вже другий зафіксований випадок масового замору у Хаджибейському лимані менше ніж за тиждень. 13 серпня мертву рибу виявили неподалік села Холодна Балка Нерубайської громади. Тоді на поверхні води зафіксували загиблих піленгаса і коропа, а також креветок. Інспектори також відібрали проби води та направили їх на лабораторні дослідження. Саме результати аналізів мають показати, що відбувається з якістю води та що могло спричинити масову загибель водних біоресурсів.

Стан водоймам Одещини

Проблеми на Хаджибейському лимані фіксують на тлі зниження рівня води в інших водоймах регіону. За даними екологічної інспекції, Дунай та Дністер дійсно міліють, однак наразі не досягли небезпечних позначок. Запас до критичних рівнів ще є, тому безпосередньої загрози для населення та водогосподарського сектору фахівці поки не прогнозують.

Значно складніша ситуація склалася на Придунайських озерах. Мовиться про Кагул, Ялпуг, Картал, Кугурлуй, Катлабух, Китай та Сасик. Новини.LIVE раніше повідомляли, що в озері Катлабух рівень уже опустився до критичної позначки. Щоб стабілізувати ситуацію, озеро вже почали примусово наповнювати за допомогою насосних станцій. Крім того, інші водойми планують модернізувати. Першим етапом має стати реконструкція системи енергозабезпечення головної насосної станції Суворівської зрошувальної системи. Проєкт передбачає встановлення сонячної електростанції, систем накопичення енергії та модернізацію насосного обладнання. Роботи планують розпочати вже у 2026 році, а запуск енергонезалежної насосної станції запланований на квітень 2027 року.

Новини.LIVE інформували, що в Одеській області погіршується ситуація з водними ресурсами через критичне обміління Дністра. За даними Українського гідрометеорологічного центру, на окремих ділянках річки рівень води опустився до найнижчих показників за весь час спостережень. Екологи попереджають, що це не тимчасове явище, а наслідок кліматичних змін, до яких Одесі доведеться адаптуватися.