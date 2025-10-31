Затримано жінку, яка планувала змусити військовослужбовця переписати майно

Затримана ексдружина військового. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі колишня дружина хотіла відібрати майно у військовослужбовця. Вона намагалася залякати чоловіка та змусити його передати майно. Фігурантці загрожує ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Напад на військового

37-річна жителька Березівського району планувала через "найманця" побити свого колишнього чоловіка, щоб змусити його переписати на неї торговельний павільйон та кілька автомобілів. Вона була готова заплатити за це 6,5 тисяч доларів. Правоохоронці провели спецоперацію та інсценували побиття та підробку документів. Коли жінка отримала "докази виконання" та передала решту грошей, її затримали.

Що загрожує

Слідчі повідомили їй про підозру в організації вимагання із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, вчиненого в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

