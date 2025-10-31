Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині замовили військового — затримано ексдружину

На Одещині замовили військового — затримано ексдружину

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 15:10
Оновлено: 15:10
Затримано жінку, яка планувала змусити військовослужбовця переписати майно
Затримана ексдружина військового. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі колишня дружина хотіла відібрати майно у військовослужбовця. Вона намагалася залякати чоловіка та змусити його передати майно. Фігурантці загрожує ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Напад на військового

37-річна жителька Березівського району планувала через "найманця" побити свого колишнього чоловіка, щоб змусити його переписати на неї торговельний павільйон та кілька автомобілів. Вона була готова заплатити за це 6,5 тисяч доларів. Правоохоронці провели спецоперацію та інсценували побиття та підробку документів. Коли жінка отримала "докази виконання" та передала решту грошей, її затримали.

Що загрожує

Слідчі повідомили їй про підозру в організації вимагання із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, вчиненого в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині чоловік відкрив стрілянину біля магазину. Також ми писали, що в Одесі ТЦК напали на військового.

Одеса напад Одеська область Новини Одеси захисники майно
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації