Задержана женщина, которая планировала заставить военнослужащего переписать имущество

В Одессе бывшая жена хотела отобрать имущество у военнослужащего. Она пыталась запугать мужа и заставить его передать имущество. Фигурантке грозит заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Нападение на военного

37-летняя жительница Березовского района планировала через "наемника" избить своего бывшего мужа, чтобы заставить его переписать на нее торговый павильон и несколько автомобилей. Она была готова заплатить за это 6,5 тысяч долларов. Правоохранители провели спецоперацию и инсценировали избиение и подделку документов. Когда женщина получила "доказательства выполнения" и передала остальные деньги, ее задержали.

Что грозит

Следователи сообщили ей о подозрении в организации вымогательства с применением насилия, опасного для жизни или здоровья человека, совершенного в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

