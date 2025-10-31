Видео
Видео

В Одесской области заказали военного — задержана экс-жена

В Одесской области заказали военного — задержана экс-жена

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 15:10
обновлено: 15:10
Задержана женщина, которая планировала заставить военнослужащего переписать имущество
Задержана экс-супруга военного. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе бывшая жена хотела отобрать имущество у военнослужащего. Она пыталась запугать мужа и заставить его передать имущество. Фигурантке грозит заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Нападение на военного

Нападение на военного

37-летняя жительница Березовского района планировала через "наемника" избить своего бывшего мужа, чтобы заставить его переписать на нее торговый павильон и несколько автомобилей. Она была готова заплатить за это 6,5 тысяч долларов. Правоохранители провели спецоперацию и инсценировали избиение и подделку документов. Когда женщина получила "доказательства выполнения" и передала остальные деньги, ее задержали.

Что грозит

Следователи сообщили ей о подозрении в организации вымогательства с применением насилия, опасного для жизни или здоровья человека, совершенного в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области мужчина открыл стрельбу возле магазина. Также мы писали, что в Одессе ТЦК напали на военного.

Одесса нападение Одесская область Новости Одессы защитники имущество
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
