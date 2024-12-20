На Одещині заплатять 11 млн грн дружині депутата, за що

На Одещині заплатять 11 млн жінці депутата — за що
Молочну продукцію до шкіл та дитячих садочків Ізмаїла постачатиме фірма, яка належить дружині депутата облради. Вона отримала підряди без конкуренції.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з платформи Prozorro.
Тендер без вибору
Відділ освіти Ізмаїльської міськради уклав вісім договорів на постачання до шкіл та садочків міста молока, вершкового масла, сметани, кефіру та сирів з фірмою "ВРЗ 21". Загальна сума складає 10,8 млн грн. При цьому, у сімох випадках конкуренції на торгах не було.
Що відомо про фірму
За даними системи YouControl власницею компанії "ВРЗ 21" є Юлія Капітан. Вона є дружиною депутата Одеської обласної ради від партії "Слуга народу" Ігоря Капітана. Родина контролює виробництво та реалізацію молочної й м’ясної продукції під брендами "Kiliya", "Kapitan Gold", "Ahillia" та "Lactrima".
Нагадаємо, у тендерах на відновлення Одеси аудитори виявили порушень на мільйони гривень. Також ми писали, що у місті відремонтують підвал за 8 млн грн.
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