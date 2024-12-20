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На Одещині заплатять 11 млн жінці депутата — за що

20 грудня 2024 11:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині заплатять 11 млн грн дружині депутата, за що
Депутат Одеської обласної ради Ігор Капітан. Фото: instagram
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Молочну продукцію до шкіл та дитячих садочків Ізмаїла постачатиме фірма, яка належить дружині депутата облради. Вона отримала підряди без конкуренції.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з платформи Prozorro.

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Відділ освіти Ізмаїльської міськради уклав вісім договорів на постачання до шкіл та садочків міста молока, вершкового масла, сметани, кефіру та сирів з фірмою "ВРЗ 21". Загальна сума складає 10,8 млн грн. При цьому, у сімох випадках конкуренції на торгах не було. 

На Одещині заплатять 11 млн жінці депутата — за що - фото 1
Інформація про тендери. Фото: скриншот
На Одещині заплатять 11 млн жінці депутата — за що - фото 2
Інформація про тендери. Фото: скриншот
На Одещині заплатять 11 млн жінці депутата — за що - фото 3
Інформація про тендери. Фото: скриншот

Що відомо про фірму

За даними системи YouControl власницею компанії "ВРЗ 21" є Юлія Капітан. Вона є дружиною депутата Одеської обласної ради від партії "Слуга народу" Ігоря Капітана. Родина контролює виробництво та реалізацію молочної й м’ясної продукції під брендами "Kiliya", "Kapitan Gold", "Ahillia" та "Lactrima". 

Нагадаємо, у тендерах на відновлення Одеси аудитори виявили порушень на мільйони гривень. Також ми писали, що у місті відремонтують підвал за 8 млн грн.

Одеса тендер школи харчування Одеська область

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