В Одесской области заплатят 11 млн грн жене депутата — за что

Депутат Одесского областного совета Игорь Капитан. Фото: instagram

Молочную продукцию в школы и детские сады Измаила будет поставлять фирма, которая принадлежит жене депутата облсовета. Она получила подряды без конкуренции.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали с платформы Prozorro.

Читайте также:

Тендер без выбора

Отдел образования Измаильского горсовета заключил восемь договоров на поставку в школы и сады города молока, сливочного масла, сметаны, кефира и сыров с фирмой "ВРЗ 21". Общая сумма составляет 10,8 млн грн. При этом в семи случаях конкуренции на торгах не было.

Информация о тендерах. Фото: скриншот

Информация о тендерах. Фото: скриншот

Информация о тендерах. Фото: скриншот

Что известно о фирме

По данным системы YouControl владелицей компании "ВРЗ 21" является Юлия Капитан. Она жена депутата Одесского областного совета от партии "Слуга народа" Игоря Капитана. Семья контролирует производство и реализацию молочной и мясной продукции под брендами "Kiliya", "Kapitan Gold", "Ahillia" и "Lactrima".

Напомним, в тендерах на восстановление Одессы аудиторы обнаружили нарушения на миллионы гривен. Также мы писали, что в городе будет отремонтирован подвал за 8 млн грн.