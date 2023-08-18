На Одещині засудили бійця "ЛНР": яке покарання йому обрали

Вирок суду. Фото: google

Одеська прокуратура засудила мешканця Дніпропетровщини. Чоловіку висунули обвинувачення в участі у так званому "Батальйоні Русь", що є збройним підрозділом "ЛНР".

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Читайте також:

Деталі справи

За обвинуваченням прокуратури, засуджений вступив до "ЛНР" у 2014 році та приєднався до збройного підрозділу під назвою "Батальйон Русь". Його роль в цій групі полягала у водінні багатоцільового тягача, призначеного для транспортування легкоброньованої техніки МТ-ЛБ, та виконанні бойових чергувань на блокпосту біля міста Щастя, що розташоване в Луганській області.

Наприкінці 2014 року він вийшов зі складу терористичної організації та виїхав до Росії, але пізніше повернувся в Україну та оселився в Одеському регіоні. Його затримали в лютому 2023 року і він зізнався у своїй провині.

Що вирішив суд

Суд визнав його провину у заходах на підтримку терористичної організації згідно з частиною 1 статті 258-3 Кримінального Кодексу України. Його засуджено до відбуття 8-річного терміну ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Одеська обласна прокуратура досягла публічного обвинувачення у справі одесита, який був фігурантом відомої справи про терористичну діяльність групи "Комсомольці-терористи" і пов'язаний з бойовиками "ДНР". Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також ми писали, що слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо колишнього бойовика, який брав участь у діях терористичної організації "ДНР". Затримання зловмисника відбулося в Одеській області під час проведення контрдиверсійних операцій. Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Одещини за фактом участі у терористичній організації.