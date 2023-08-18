Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині засудили бійця "ЛНР": яке покарання йому обрали arrow

На Одещині засудили бійця "ЛНР": яке покарання йому обрали

18 серпня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині засудили бійця "ЛНР": яке покарання йому обрали
Вирок суду. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська прокуратура засудила мешканця Дніпропетровщини. Чоловіку висунули обвинувачення в участі у так званому "Батальйоні Русь", що є збройним підрозділом "ЛНР". 

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Читайте також:

Деталі справи

За обвинуваченням прокуратури, засуджений вступив до "ЛНР" у 2014 році та приєднався до збройного підрозділу під назвою "Батальйон Русь". Його роль в цій групі полягала у водінні багатоцільового тягача, призначеного для транспортування легкоброньованої техніки МТ-ЛБ, та виконанні бойових чергувань на блокпосту біля міста Щастя, що розташоване в Луганській області.

Наприкінці 2014 року він вийшов зі складу терористичної організації та виїхав до Росії, але пізніше повернувся в Україну та оселився в Одеському регіоні. Його затримали в лютому 2023 року і він зізнався у своїй провині.

Що вирішив суд

Суд визнав його провину у заходах на підтримку терористичної організації згідно з частиною 1 статті 258-3 Кримінального Кодексу України.  Його засуджено до відбуття 8-річного терміну ув'язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, Одеська обласна прокуратура досягла публічного обвинувачення у справі одесита, який був фігурантом відомої справи про терористичну діяльність групи "Комсомольці-терористи" і пов'язаний з бойовиками "ДНР". Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також ми писали, що слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо колишнього бойовика, який брав участь у діях терористичної організації "ДНР". Затримання зловмисника відбулося в Одеській області під час проведення контрдиверсійних операцій. Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Одещини за фактом участі у терористичній організації.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

День Незалежності України. Історія першого українського корабля у Криму

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз