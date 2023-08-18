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В Одесской области осудили бойца "ЛНР": какое наказание ему избрали

18 августа 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области осудили бойца "ЛНР": какое наказание ему избрали
Приговор суда. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесская прокуратура осудила жителя Днепропетровской области. Мужчине выдвинули обвинения в участии в так называемом "Батальоне Русь", являющемся вооруженным подразделением "ЛНР".

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Детали дела

По обвинению прокуратуры осужденный вступил в "ЛНР" в 2014 году и присоединился к вооруженному подразделению под названием "Батальон Русь". Его роль в этой группе заключалась в вождении многоцелевого тягача, предназначенного для транспортировки легкобронированной техники МТ-ЛБ, и выполнении боевых дежурств на блокпосте возле города Счастье, расположенного в Луганской области.

В конце 2014 года он вышел из состава террористической организации и уехал в Россию, но позже вернулся в Украину и поселился в Одесском регионе. Он был задержан в феврале 2023 года и признался в своей вине.

Что решил суд

Суд признал его вину в мероприятиях по поддержке террористической организации согласно части 1 статьи 258-3 Уголовного Кодекса Украины. Он приговорен к отбытию 8-летнего срока заключения с конфискацией имущества.

Напомним, Одесская областная прокуратура достигла публичного обвинения по делу одессита, который был фигурантом известного дела о террористической деятельности группы "Комсомольцы-террористы" и связан с боевиками "ДНР". Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы писали, что следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении бывшего боевика, участвовавшего в действиях террористической организации "ДНР". Задержание злоумышленника произошло в Одесской области во время контрдиверсионных операций. Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области по факту участия в террористической организации.

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