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Воював за ДНР: в Одесі судитимуть бійця батальйону "Спарта"

9 червня 2023 12:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Воював за ДНР: в Одесі судитимуть бійця батальйону "Спарта"
Суд над бійцем батальйону "Спарта". Фото: прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо колишнього бойовика, який брав участь у діях терористичної організації "ДНР". Затримання зловмисника відбулося в Одеській області під час проведення контрдиверсійних операцій. Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Одещини за фактом участі у терористичній організації.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Відповідно до досудового слідства, зловмисником виявився місцевий житель, який вступив до батальйону "Спарта" у 2015 році та брав участь у бойових діях проти українських сил на сході країни.

Під час своєї участі у терористичній групі, він брав участь в обстрілах оборонних позицій українських військ, здійснював бойові дії в районі Донецького аеропорту, працював на блокпостах та проходив навчання на "курсах" снайперів.

Після отриманого поранення, він вирішив залишити ряди бойовиків і приховано повернувся на контрольовану українську територію. Протягом тривалого часу зловмисник уникав правосуддя та підтримував зв'язки зі своїми колегами-терористами.

Спеціальна операція, проведена співробітниками СБУ, дозволила встановити його місцеперебування та затримати. Під час обшуків у нього в будинку, правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та сім-картки, що містили докази злочинних дій.

Затримання бійця батальйону "Спарта". Фото: СБУ

Яке покарання чекає на зрадника

Зараз підозрюваного звинувачують згідно зі статтею 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Обвинувальний акт передано до суду. Якщо злочин буде доведений, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, СБУ знешкодила "легендовану" групу агентів ФСБ, які шпигували за "центрами прийняття рішень" у трьох регіонах України. Серед затриманих і одесит, який вивідував паролі для пересування по території міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів.

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