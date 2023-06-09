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Воевал за ДНР: в Одессе будут судить бойца батальона "Спарта"

9 июня 2023 12:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Воевал за ДНР: в Одессе будут судить бойца батальона "Спарта"
Суд над бойцом батальона "Спарта". Фото: прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении бывшего боевика, участвовавшего в действиях террористической организации "ДНР". Задержание злоумышленника произошло в Одесской области во время контрдиверсионных операций. Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области по факту участия в террористической организации.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Согласно досудебному следствию, злоумышленником оказался местный житель, вступивший в батальон "Спарта" в 2015 году и участвовавший в боевых действиях против украинских сил на востоке страны.

Во время своего участия в террористической группе он участвовал в обстрелах оборонных позиций украинских войск, совершал боевые действия в районе Донецкого аэропорта, работал на блокпостах и проходил обучение на "курсах" снайперов.

После полученного ранения он решил покинуть ряды боевиков и скрыто вернулся на контролируемую украинскую территорию. В течение длительного времени злоумышленник избегал правосудия и поддерживал связи со своими коллегами-террористами.

Специальная операция, проведенная сотрудниками СБУ, позволила установить его местонахождение и задержать. Во время обысков у него в доме правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны и сим-карты, содержащие доказательства преступных действий.

Задержание бойца батальона "Спарта". Фото: СБУ

Какое наказание ждет предателя

Сейчас подозреваемый обвиняется согласно статье 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Обвинительный акт передан в суд. Если преступление будет доказано, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, СБУ обезвредила "легендованную" группу агентов ФСБ, которые шпионили за "центрами принятия решений" в трех регионах Украины. Среди задержанных и одессит, разведывавший пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов.

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