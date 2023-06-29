Суд обрав покарання фігуранту одеської справи "Комсомольців-терористів"

Бойовик "ДНР". Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура досягла публічного обвинувачення у справі одесита, який був фігурантом відомої справи про терористичну діяльність групи "Комсомольці-терористи" і пов'язаний з бойовиками "ДНР". Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Читайте також:

Що відомо про бойовика "ДНР"

З'ясовано, що засуджений вже з 2004 року перебував на виконанні покарання в Торезькій виправній колонії № 28 на Донеччині за численні злочини, зокрема за тероризм, грабежі, бандитизм, незаконне зберігання зброї та спробу повалення державної влади в Україні.

У 2000-х роках він втілював проросійські погляди, створивши групу під назвою "Комуністи-революціонери", яка прагнула відродити СРСР і встановити диктатуру комуністичної партії. До доведених епізодів злочинної діяльності групи входили вибухи біля будівлі СБУ в Києві у 2002 році, збройні пограбування ювелірних магазинів та обмінних пунктів.

Після окупації міста Торез бойовики терористичної організації "ДНР" звільнили засудженого з в'язниці в серпні 2014 року. Залишившись на тимчасово окупованій території, він приєднався до підрозділу "ДНР" під назвою "Комітет звільнення Причорномор'я".

У складі організації він забезпечував координацію між її членами, привертав нових прихильників, популяризував діяльність "ДНР" та "ЛНР", публічно закликав до збройного опору проти сил антитерористичної операції, здійснення терористичних актів, захоплення території України та створення псевдодержави "Новоросія" на окупованих територіях. Він також розповсюджував ворожу пропаганду через відеохостингову платформу YouTube.

Нагадаємо, слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо колишнього бойовика, який брав участь у діях терористичної організації "ДНР". Затримання зловмисника відбулося в Одеській області під час проведення контрдиверсійних операцій. Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Одещини за фактом участі у терористичній організації.