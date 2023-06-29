Суд избрал наказание фигуранту одесского дела "Комсомольцев-террористов"

Боевик "ДНР". Фото: Одесская областная прокуратура

Одесская областная прокуратура достигла публичного обвинения по делу одессита, который был фигурантом известного дела о террористической деятельности группы "Комсомольцы-террористы" и связан с боевиками "ДНР". Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Выяснено, что осужденный уже с 2004 года находился на исполнении наказания в Торезской исправительной колонии № 28 в Донецкой области за многочисленные преступления, в том числе за терроризм, грабежи, бандитизм, незаконное хранение оружия и попытку свержения государственной власти в Украине.

В 2000-х годах он олицетворял пророссийские взгляды, создав группу под названием "Коммунисты-революционеры", стремившуюся возродить СССР и установить диктатуру коммунистической партии. В доведенные эпизоды преступной деятельности группы входили взрывы возле здания СБУ в Киеве в 2002 году, вооруженные ограбления ювелирных магазинов и обменных пунктов.

После оккупации города Торез боевики террористической организации "ДНР" освободили осужденного из тюрьмы в августе 2014 года. Оставшись на временно оккупированной территории, он присоединился к подразделению "ДНР" под названием "Комитет освобождения Причерноморья".

В составе организации он обеспечивал координацию между ее членами, привлекал новых сторонников, популяризировал деятельность "ДНР" и "ЛНР", публично призывал к вооруженному сопротивлению против сил антитеррористической операции, осуществлению террористических актов, захвату территории Украины и созданию псевдогосударства "Новороссия" на оккупированных территориях. . Он также распространял вражескую пропаганду через видеохостинговую платформу YouTube.

Напомним, следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении бывшего боевика, участвовавшего в действиях террористической организации "ДНР". Задержание злоумышленника произошло в Одесской области во время контрдиверсионных операций. Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области по факту участия в террористической организации.