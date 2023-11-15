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На Одещині затримали чиновницю-хабарницю

15 листопада 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали чиновницю-хабарницю
Правоохоронці викрили чиновницю. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області на корупції викрили чиновницю міської ради. Депутат отримала хабаря від будівельної фірми за безперешкодну оплату виконаних робіт. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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Деталі схеми

Керівниця одного з управлінь Чорноморської міської ради отримала 105 600 гривень під директора будівельної фірми, яка займалася монтажем систем вентиляції та обслуговування мереж теплопостачання на об’єктах управління. За це чиновниця обіцяла продовжувати співпрацю з компанією й надалі. 

Сума "відкату" складала 10 % від вартості оплачених з бюджету міськради та виконаних підрядниками робіт. Посадовицю затримали під час отримання неправомірних коштів.

Правоохоронці вилучили гроші. Фото: Одеська обласна прокуратура
Правоохоронці затримали підрядника. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Наразі жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Їй загрожує ув'язнення до трьох років з конфіскацією майна.

Також судитимуть керівника підприємства-підрядника за надання неправомірної вигоди (ст. 369 КК України).

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) оголосив депутата Ренійської міської ради Одеської області Івана Пойдолова у міжнародний розшук. Наразі відомо, що після серпневого скандалу з отриманням депутатом хабаря він утік до Молдови.

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