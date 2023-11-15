В Одесской области задержали чиновницу-взяточницу

Правоохранители разоблачили чиновницу. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области на коррупции разоблачили чиновницу городского совета. Депутат получила взятки от строительной фирмы за беспрепятственную оплату выполненных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Руководитель одного из управлений Черноморского городского совета получила 105 600 гривен под директора строительной фирмы, занимавшейся монтажом систем вентиляции и обслуживания сетей теплоснабжения на объектах управления. За это чиновница обещала продолжать сотрудничество с компанией и дальше.

Сумма "отката" составляла 10% стоимости оплаченных из бюджета горсовета и выполненных подрядчиками работ. Чиновник задержан при получении неправомерных средств.

Правоохранители изъяли деньги. Фото: Одесская областная прокуратура

Правоохранители задержали подрядчика. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ей грозит заключение до трех лет с конфискацией имущества.

Также будут судить руководителя предприятия-подрядчика за предоставление неправомерной выгоды (ст. 369 УК Украины).

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) объявил депутата Ренийского городского совета Одесской области Ивана Пойдолова в международный розыск. Известно, что после августовского скандала с получением депутатом взятки он сбежал в Молдову.