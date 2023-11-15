Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области задержали чиновницу-взяточницу arrow

В Одесской области задержали чиновницу-взяточницу

15 ноября 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали чиновницу-взяточницу
Правоохранители разоблачили чиновницу. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области на коррупции разоблачили чиновницу городского совета. Депутат получила взятки от строительной фирмы за беспрепятственную оплату выполненных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали схемы

Руководитель одного из управлений Черноморского городского совета получила 105 600 гривен под директора строительной фирмы, занимавшейся монтажом систем вентиляции и обслуживания сетей теплоснабжения на объектах управления. За это чиновница обещала продолжать сотрудничество с компанией и дальше.

Сумма "отката" составляла 10% стоимости оплаченных из бюджета горсовета и выполненных подрядчиками работ. Чиновник задержан при получении неправомерных средств.

Правоохранители изъяли деньги. Фото: Одесская областная прокуратура
Правоохранители задержали подрядчика. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ей грозит заключение до трех лет с конфискацией имущества.

Также будут судить руководителя предприятия-подрядчика за предоставление неправомерной выгоды (ст. 369 УК Украины).

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) объявил депутата Ренийского городского совета Одесской области Ивана Пойдолова в международный розыск. Известно, что после августовского скандала с получением депутатом взятки он сбежал в Молдову.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме