На Одещині затримали чоловіка, який пропонував хабар правоохоронцю

Злочинець у слідчому відділку. Фото: Нацполіція

Правоохоронці на крадіжці викрили мешканця Одеси. Однак після злочину чоловік намагався відкупитися, пропонувавши поліцейському хабар.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Чоловіка затримали на крадіжці в Одеській області та доставили у відділок поліції. Аби уникнути відповідальності за злочин, він намагався "домовитися" з правоохоронцем. Щоб "справа" не дійшла до суду, підозрюваний пообіцяв надати правоохоронцю грошову "винагороду" — 1 000 доларів. Слідчий відділку повідомив про це Департаменту внутрішньої безпеки.

Яке покарання загрожує

Наразі порушнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 8 років увʼязнення.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали колишнього помічника судді, якого підозрюють у хабарництві. Правник вимагав від клієнта дві тисячі доларів за закриття адміністративної справи.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило в Одеській області посадовця військкомату на зловживанні службовим положенням. Працівник Білгород-Дністровського РТЦК та СП допомагав чоловікам уникнути мобілізації.