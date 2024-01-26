В Одесской области задержали мужчину, который предлагал взятку правоохранителю

Преступник в следственном участке. Фото: Нацполиция

Правоохранители на краже разоблачили жителя Одессы. Однако после преступления мужчина пытался откупиться, предлагая полицейскому взятку.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Мужчину задержали на краже в Одесской области и доставили в отделение полиции. Чтобы избежать ответственности за преступление, он пытался "договориться" с правоохранителем. Чтобы "дело" не дошло до суда, подозреваемый пообещал предоставить правоохранителю денежное "вознаграждение" — 1 000 долларов. Следователь отдела сообщил об этом Департаменту внутренней безопасности.

Какое наказание грозит

В настоящее время нарушителю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали бывшего помощника судьи, подозреваемого во взяточничестве. Юрист требовал от клиента две тысячи долларов за закрытие административного дела.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований (ДБР) разоблачило в Одесской области чиновника военкомата на злоупотреблении служебным положением. Сотрудник Белгород-Днестровского РТЦК и СП помогал мужчинам избежать мобилизации.