Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области задержали мужчину, который предлагал взятку правоохранителю arrow

В Одесской области задержали мужчину, который предлагал взятку правоохранителю

26 января 2024 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали мужчину, который предлагал взятку правоохранителю
Преступник в следственном участке. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Правоохранители на краже разоблачили жителя Одессы. Однако после преступления мужчина пытался откупиться, предлагая полицейскому взятку.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали инцидента

Мужчину задержали на краже в Одесской области и доставили в отделение полиции. Чтобы избежать ответственности за преступление, он пытался "договориться" с правоохранителем. Чтобы "дело" не дошло до суда, подозреваемый пообещал предоставить правоохранителю денежное "вознаграждение" — 1 000 долларов. Следователь отдела сообщил об этом Департаменту внутренней безопасности.

Какое наказание грозит

В настоящее время нарушителю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали бывшего помощника судьи, подозреваемого во взяточничестве. Юрист требовал от клиента две тысячи долларов за закрытие административного дела.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований (ДБР) разоблачило в Одесской области чиновника военкомата на злоупотреблении служебным положением. Сотрудник Белгород-Днестровского РТЦК и СП помогал мужчинам избежать мобилизации.

Одесса
взятка
полиция
Одесская область
Криминал
Новости Одессы
преступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

Актуальное по теме