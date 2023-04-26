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На Одещині затримали чоловіка з нелегальним товаром на сотні тисяч гривень

26 квітня 2023 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали чоловіка з нелегальним товаром на сотні тисяч гривень
Речові докази у місці зберігання. Фото: БЕБ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали групу осіб, які займалися контрабандою. Компанія продавала безакцизні сигарети та алкоголь.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

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За заявою відомства, нелегальна продукція продавалася у місцях роздрібної торгівлі: малих точках або ринках на півдні Одещини.

Співробітники БЕБ провели обшуки за місцем проживання правопорушників в Ізмаїльському районі.

Що знайшли 

  • понад 7 тис. пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку,
  • 500 літрів алкогольних напоїв невідомого походження.

Незаконний товар вилучили для судової експертизи. За попередньою оцінкою загальна вартість вилученої продукції становить понад 600 тис. грн.

Наразі триває досудове розслідування, а "бізнесменів" взяли під варту. Їм загрожує покарання за ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу України, що передбачає позбавлення волі до п'яти років з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка з безакцизним товаром. Правопорушник перевозив тютюнові вироби та алкоголь невідомого походження. У 30-річного жителя Ізмаїла вилучили контрабанди на сотні тисяч гривень.

Додамо, в Одеському районі затримали чоловіка, який займався продажем наркотичних засобів. Зловмисник намагався збути канабіс.

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