На Одещині затримали чоловіка з нелегальним товаром на сотні тисяч гривень

Речові докази у місці зберігання. Фото: БЕБ

В Одеській області затримали групу осіб, які займалися контрабандою. Компанія продавала безакцизні сигарети та алкоголь.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

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За заявою відомства, нелегальна продукція продавалася у місцях роздрібної торгівлі: малих точках або ринках на півдні Одещини.

Співробітники БЕБ провели обшуки за місцем проживання правопорушників в Ізмаїльському районі.

Що знайшли

понад 7 тис. пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку,

500 літрів алкогольних напоїв невідомого походження.

Незаконний товар вилучили для судової експертизи. За попередньою оцінкою загальна вартість вилученої продукції становить понад 600 тис. грн.

Наразі триває досудове розслідування, а "бізнесменів" взяли під варту. Їм загрожує покарання за ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу України, що передбачає позбавлення волі до п'яти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка з безакцизним товаром. Правопорушник перевозив тютюнові вироби та алкоголь невідомого походження. У 30-річного жителя Ізмаїла вилучили контрабанди на сотні тисяч гривень.

Додамо, в Одеському районі затримали чоловіка, який займався продажем наркотичних засобів. Зловмисник намагався збути канабіс.