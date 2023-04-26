На Одещині затримали чоловіка з нелегальним товаром на сотні тисяч гривень
В Одеській області затримали групу осіб, які займалися контрабандою. Компанія продавала безакцизні сигарети та алкоголь.
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України (БЕБ).
За заявою відомства, нелегальна продукція продавалася у місцях роздрібної торгівлі: малих точках або ринках на півдні Одещини.
Співробітники БЕБ провели обшуки за місцем проживання правопорушників в Ізмаїльському районі.
Що знайшли
- понад 7 тис. пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку,
- 500 літрів алкогольних напоїв невідомого походження.
Незаконний товар вилучили для судової експертизи. За попередньою оцінкою загальна вартість вилученої продукції становить понад 600 тис. грн.
Наразі триває досудове розслідування, а "бізнесменів" взяли під варту. Їм загрожує покарання за ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу України, що передбачає позбавлення волі до п'яти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка з безакцизним товаром. Правопорушник перевозив тютюнові вироби та алкоголь невідомого походження. У 30-річного жителя Ізмаїла вилучили контрабанди на сотні тисяч гривень.
Додамо, в Одеському районі затримали чоловіка, який займався продажем наркотичних засобів. Зловмисник намагався збути канабіс.