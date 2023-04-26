В Одесской области задержали мужчину с нелегальным товаром на сотни тысяч гривен

Вещественные доказательства в месте хранения. Фото: БЕБ

В Одесской области задержана группа лиц, занимавшихся контрабандой. Компания продавала безакцизные сигареты и алкоголь.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

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По заявлению ведомства нелегальная продукция продавалась в местах розничной торговли: малых точках или рынках на юге Одесщины.

Сотрудники БЭБ провели обыски по месту жительства правонарушителей в Измаильском районе.

Что нашли

свыше 7 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога,

500 литров алкогольных напитков неизвестного происхождения.

Незаконный товар был изъят для судебной экспертизы. По предварительной оценке, общая стоимость изъятой продукции составляет более 600 тыс. грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, а "бизнесменов" заключили под стражу. Им грозит наказание по ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины, предусматривающего лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области задержан мужчина с безакцизным товаром. Правонарушитель перевозил табачные изделия и алкоголь неизвестного происхождения. У 30-летнего жителя Измаила изъяли контрабанды на сотни тысяч гривен.

Добавим, в Одесском районе задержан мужчина, который занимался продажей наркотических средств. Злоумышленник пытался сбыть каннабис.