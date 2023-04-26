В Одесской области задержали мужчину с нелегальным товаром на сотни тысяч гривен
В Одесской области задержана группа лиц, занимавшихся контрабандой. Компания продавала безакцизные сигареты и алкоголь.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).
По заявлению ведомства нелегальная продукция продавалась в местах розничной торговли: малых точках или рынках на юге Одесщины.
Сотрудники БЭБ провели обыски по месту жительства правонарушителей в Измаильском районе.
Что нашли
- свыше 7 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога,
- 500 литров алкогольных напитков неизвестного происхождения.
Незаконный товар был изъят для судебной экспертизы. По предварительной оценке, общая стоимость изъятой продукции составляет более 600 тыс. грн.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, а "бизнесменов" заключили под стражу. Им грозит наказание по ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины, предусматривающего лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Одесской области задержан мужчина с безакцизным товаром. Правонарушитель перевозил табачные изделия и алкоголь неизвестного происхождения. У 30-летнего жителя Измаила изъяли контрабанды на сотни тысяч гривен.
Добавим, в Одесском районе задержан мужчина, который занимался продажей наркотических средств. Злоумышленник пытался сбыть каннабис.