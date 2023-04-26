Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области задержали мужчину с нелегальным товаром на сотни тысяч гривен arrow

В Одесской области задержали мужчину с нелегальным товаром на сотни тысяч гривен

26 апреля 2023 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали мужчину с нелегальным товаром на сотни тысяч гривен
Вещественные доказательства в месте хранения. Фото: БЕБ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержана группа лиц, занимавшихся контрабандой. Компания продавала безакцизные сигареты и алкоголь.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

Читайте также:

По заявлению ведомства нелегальная продукция продавалась в местах розничной торговли: малых точках или рынках на юге Одесщины.

Сотрудники БЭБ провели обыски по месту жительства правонарушителей в Измаильском районе.

Что нашли

  • свыше 7 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога,
  • 500 литров алкогольных напитков неизвестного происхождения.

Незаконный товар был изъят для судебной экспертизы. По предварительной оценке, общая стоимость изъятой продукции составляет более 600 тыс. грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, а "бизнесменов" заключили под стражу. Им грозит наказание по ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины, предусматривающего лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области задержан мужчина с безакцизным товаром. Правонарушитель перевозил табачные изделия и алкоголь неизвестного происхождения. У 30-летнего жителя Измаила изъяли контрабанды на сотни тысяч гривен.

Добавим, в Одесском районе задержан мужчина, который занимался продажей наркотических средств. Злоумышленник пытался сбыть каннабис.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас