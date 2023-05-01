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На Одещині затримали інформатора: яке покарання очікує на зловмисника

1 травня 2023 13:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині затримали інформатора
Затримання ворожого інформатора. Фото: СБУ
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

СБУ затримала ворожого інформатора. Чоловік "зливав" до Російської Федерації інформацію про оборону заводів в Одеській області.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Зловмисником виявився працівник одного з місцевих заводів хімічної галузі.

За даними слідства, він передавав своїм знайомим-громадянам із Росії координати критичної інфраструктури на території підприємства.

Також він "зливав" до країни-агресора детальну інформацію про місця базування та види озброєння підрозділів Сил оборони, які залучені до захисту промислового об’єкта.

"Для комунікації зловмисник використовував закриті чати одного з месенджерів. Крім того, окремі відеофайли він супроводжував власними коментарями, в яких намагався дискредитувати українських захисників",— йдеться у повідомленні.

Яке покарання очікує на зловмисника

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть подружжя колаборантів, які слідкували за українськими військовими. Пара розвідувала дані для знищення ракетного озброєння на півдні області. 

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