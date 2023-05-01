На Одещині затримали інформатора: яке покарання очікує на зловмисника
СБУ затримала ворожого інформатора. Чоловік "зливав" до Російської Федерації інформацію про оборону заводів в Одеській області.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зловмисником виявився працівник одного з місцевих заводів хімічної галузі.
За даними слідства, він передавав своїм знайомим-громадянам із Росії координати критичної інфраструктури на території підприємства.
Також він "зливав" до країни-агресора детальну інформацію про місця базування та види озброєння підрозділів Сил оборони, які залучені до захисту промислового об’єкта.
"Для комунікації зловмисник використовував закриті чати одного з месенджерів. Крім того, окремі відеофайли він супроводжував власними коментарями, в яких намагався дискредитувати українських захисників",— йдеться у повідомленні.
Яке покарання очікує на зловмисника
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
Йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Нагадаємо, в Одесі судитимуть подружжя колаборантів, які слідкували за українськими військовими. Пара розвідувала дані для знищення ракетного озброєння на півдні області.