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В Одесской области задержали информатора: какое наказание ожидает злоумышленника

1 мая 2023 13:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одесской области задержали информатора
Задержание вражеского информатора. Фото: СБУ
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

СБУ задержала вражеского информатора. Мужчина "сливал" в Российскую Федерацию информацию об обороне заводов в Одесской области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Злоумышленником оказался работник одного из местных заводов химической отрасли.

По данным следствия, он передавал своим знакомым-гражданам из России координаты критической инфраструктуры на территории предприятия.

Также он "сливал" в страну-агрессор подробную информацию о местах базирования и видах вооружения подразделений Сил обороны, которые вовлечены в защиту промышленного объекта.

"Для коммуникации злоумышленник использовал закрытые чаты одного из мессенджеров. Кроме того, отдельные видеофайлы он сопровождал собственными комментариями, в которых пытался дискредитировать украинских защитников", — говорится в сообщении.

Какое наказание ожидает злоумышленника

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Ему избрана мера пресечения — содержание под стражей. В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним, в Одессе будут судить супруги коллаборантов, которые следили за украинскими военными. Пара разведывала данные для уничтожения ракетного вооружения на юге области.

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